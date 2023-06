Lavori al Picco, lo Spezia traslocherà allo stadio “Manuzzi” di Cesena

Tramite nota ufficiale, lo Spezia ha annunciato che i lavori presso l'Alberto Picco hanno avuto inizio. In particolare, il club ligure ha optato per un ampliamento della tribuna che porterà così la capienza della struttura ad un totale di 12.094 persone. Ma un operazione del genere non si fa tutti i giorni e per portarla a compimento sarà necessario tempo, indicativamente la struttura dovrebbe tornare a disposizione intorno le prime settimane di settembre. Per cui gli aquilotti giocheranno le proprie sfide casalinghe di Serie B al "Manuzzi" di Cesena, almeno fin quando i lavori non saranno ultimati.