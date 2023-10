Lecco, brutta caduta per patron Di Nunno. Dovrà operarsi

Frattura dell'omero per il patron del club bluceleste: lunedì si opera, non ci sarà per la trasferta di Cosenza

Paolo DiNunno non sarà presente al San Vito per la trasferta contro il Cosenza di questo sabato. Il patron del Lecco si è infortunato nei giorni scorsi, rimediando una frattura all'omero a seguito di una brutta caduta. A riportarlo è il portale leccochannelnews.it, che fa chiarezza sulle sue condizioni. Il numero uno della società bluceleste è scosso dall'accaduto e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere ogni problema. Il tutto verrà eseguito lunedì presso l'ospedale 'Galeazzi' di Milano. Riguardo l'osso rotto, la fonte riporta: nella zona dell’arto interessato saranno inserite delle placche, necessarie per impedire che l’articolazione possa muoversi e che l’infortunio possa diventare ancora più grave. A quel punto, periodo di riposo e recupero prima di tornare, si spera, in splendida forma.