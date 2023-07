Lecco, Di Nunno: “Calcio di oggi sporco. Ho vinto la B e dovete darmela”

Il presidente non è d'accordo e risponde in modo duro dopo la decisione di escludere i blucelesti dalla B

Il Lecco almeno per il momento non parteciperà alla prossima Serie B per i ben noti fatti con lo stadio. Una decisione che ha lasciato tutti di stucco e fatto urlare allo scandalo il presidente Paolo Di Nunno al Quotidiano Sportivo: "Io la Serie B l'ho vinta e allora dovete darmela. Altrimenti, sapete cosa vi dico? Mollo tutto, questo calcio è sporco e non ne vale la pena spendere soldi. Sono davvero stanco di questa situazione". Subito dopo aver ricevuto la sconcertante notizia, il club ha rilasciato un comunicato dove annunciava le intenzioni di voler fare ricorso.

"Non capisco che senso abbia continuare a giocare dopo che ci tolgono una promozione conquistata sul campo. Allora chiudiamo tutto e andiamo al mare" ha continuato il presidente Paolo DiNunno, il quale non si capacita della decisione della Covisoc. La domanda del Lecco è stata reputata incompleta a causa della mancanza della documentazione riguardo il temporaneo trasloco a Padova. Motivo? Il Rigamonti non sarà disponibile a inizio stagione causa lavori. Ha ricordato anche questo il presidente: "Non è colpa mia se il Rigamonti non è adatto a fare la Serie B e in questa città è complicato costruire uno stadio perché abbiamo solo montagne".