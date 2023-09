Lecco, Di Nunno: “Il 16 si torna al Rigamonti. I tifosi chiedono la A e io…”

Tutto pronto al Rigamonti-Ceppi. I lavori sono conclusi, il Lecco può tornare a giocare in casa. Lo ha affermato il patron del club Paolo Di Nunno, indicando la sfida contro il Brescia come data di riapertura dell'impianto: "I lavori sono praticamente finiti, siamo stati più veloci della luce - ha dichiarato ai microfoni di Giorno -. Torneremo a giocare al Rigamonti per la sfida di sabato 16 contro il Brescia e non vediamo l'ora. Ora i tifosi sono felici e mi chiedono pure la Serie A, io gli rispondo che, anche se dovesse capitare, dove andiamo in A? Dove andiamo a giocare? Non c'è un campo adatto, neppure un hotel". Poi continuando sul discorso Serie A: "Che i tifosi mi diano una mano a rimanere in B, altrimenti darò la squadra al comune. Per ora me la tengo stretta, perché la B c'è la siamo guadagnata".