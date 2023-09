Lecco, Di Nunno lamenta: “Giocare a Padova ci costa oltre 30mila euro a partita”

"Se ci costringeranno a giocarci per cinque volte, sarà un bagno di sangue per il nostro club. Così ci rovinano" queste le parole di Paolo DiNunno, presidente del Lecco, che ad un'intervista al CorrieredellaSera ha parlato delle spese del club per giocare lontano da casa. E le cifre sono fuori da ogni logica per una realtà piccola come può essere quella lombarda. "Solo il campo, per una partita di neanche due ore, viene a costarmi ben 30mila euro - ha confermato Di Nunno -. Se si considera tutto il resto, poi, come il viaggio di andata e quello di ritorno, la notte in hotel, i pasti, la cifra si arrotonda sui 50 mila euro a partita. Senza contare la scomodità di dover partire il giorno prima del match". Ricordiamo che il Lecco non potrà giocare nel suo stadio, il Rigamonti-Ceppi, ma dovrà trasferirsi all’Euganeo di Padova che dista di ben 230 km.