Lecco, Di Nunno: “Salvato me per escludere Reggina. Match col Brescia in B irregolare”

Il patron del Lecco, Paolo Di Nunno , come sempre pittoresco, intervenuto a S portitalia dopo la conferma dell'iscrizione in Serie B, ha attaccato il Brescia e le istituzioni: "Quest'anno la mia era una squadra da retrocessione, invece è andata in B. I presidenti di C raccontano solo putt****e. Per fare un campionato medio ci vogliono dai due ai tre milioni e poi la Serie C non ti dà niente. Ho incassato di più nei play-off dove ho riempito lo stadio. Lecco è una bellissima città però c'è un punto interrogativo: i soldi se li tengono tutti per loro. Tanto c'è lo scemo, io, che è venuto dalla Puglia che li mette. Però adesso sto godendo io e vedremo chi godrà in futuro. In quattro-cinque anni ho preso il Lecco dal fallimento e l'ho portato in in Serie B.

Poi Di Nunno rincara la dose. "Lecco-Brescia l'anno prossimo? No! Non è regolare. Una squadra che è retrocessa deve retrocedere. Hanno voluto salvare me per escludere la Reggina. Incontrare Cellino? Non viene allo stadio, è sempre a Londra. Lepore rimane. Se non ce la fa, farà tre quarti di partita -riporta sportitalia.com-. Come se la sente. Cedere Buso? Via solo se mettono i soldi. Più me ne danno meglio sto. Io uso i miei soldi, non i soldi delle mie aziende. Quando andavo a comprare un gelato nel mio paese non mi facevano neanche entrare nella gelateria. Ora posso andare lì e comprarmi la gelateria. Questo deve essere un insegnamento per i ragazzi giovani. Non devono mai mollare e devono andare sempre avanti, nonostante le difficoltà. I miei giocatori si trovano bene perché il Lecco non è una società di calcio, è una famiglia. Siamo tutti alla pari".