Lecco, Di Nunno: “Voglio la B non ho rubato come Perugia e Brescia”

Il numero uno del Lecco senza giri di parole in attesa della sentenza per capire se la squadra sarà in B o meno dopo averla conquistata sul campo.

Il presidente del Lecco è un fiume in piena. Paolo Di Nunno vuole la B e in attesa della sentenza di queste ore ha parlato in esclusiva a ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud.

"Sto una merda, non ci sono altre parole, mi stanno ammazzando, mi stanno costruendo la bara", ha detto il numero uno del club. "Io non pago per gli errori degli altri. Io il 17, tre giorni prima della finale, ho inviato una PEC a Figc e Lega B scrivendo che non sarebbe stato possibile dopo la finale, in caso di vittoria, avere tutta la documentazione. E ora che faccio? Serie D? Non accetto nessuna alternativa alla Serie B, io ho vinto sul campo, il calcio è sporco, è pieno di corrotti. Mi hanno preso in giro".