Lecco, la nota del club dopo l’ammissione in Serie B

La società Calcio Lecco 1912 accoglie con soddisfazione l’odierna sentenza del TAR del Lazio. “Il TAR del Lazio accoglie il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024 ”. La Società ringrazia tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso.