Lecco, ufficiale: è Bonazzoli il nuovo allenatore

Il Lecco ha affidato la panchina a Emiliano Bonazzoli dopo l'esonero con Foschi che aveva portato i lombardi in Serie B dopo 50 anni vincendo il playoff contro il Foggia. Il club ha ufficialmente annunciato oggi Bonazzoli che come allenatore in seconda avrà Andrea Malgrati che è stato confermato così come il collaboratore tecnico Francesco Nenciarini, il preparatore atletico Filippo Brambilla, il preparatore dei portieri Alessio Locatelli e come match analyst Riccardo Nobili. Bonazzoli sarà presentato alla stampa domani, venerdì 13 ottobre.