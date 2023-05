L’intervista – Braglia: “Genoa, con Gilardino è possibile emulare il Monza. Sulla Samp…”

“Che mantengano i piedi ben saldi per terra. Bisogna essere realisti, benché la proprietà sia ambiziosa. Prima la salvezza, poi aspirare a qualcosa in più. Ma dalla stagione immediatamente seguente”.

Reputa Gilardino un profilo idoneo per guidare il Grifone, anche nella massima categoria?

"Questo è un problema che riguarda il calcio italiano nella sua interezza. Per quali ragioni non dovrebbe esserlo? Guardate Palladino: nessuno credeva in lui ed è riuscito a salvare il Monza, esprimendo un calcio godibile".

Il Genoa dovrebbe pertanto emulare il Monza?

"Esatto. Il Genoa guardi all'esempio del Monza di quest'anno: appena arrivato in Serie A, con un progetto graduale, con giocatori giovani italiani da far crescere e un allenatore emergente, con idee innovative. Nel calcio le cose vanno fatte un passo alla volta, step by step".

Capitolo portieri. Il suo giudizio su Martinez? Difenderà i pali del Genoa anche la prossima stagione...

"All'inizio ero molto scettico: era impacciato e sbagliava troppo. Piano, piano è riuscito a conquistare la piazza. La Serie A sarà il suo definitivo banco di prova: capiremo se è un portiere valido oppure no".

Come dovrebbe agire il Grifone sul mercato? C'è una lista di "incedibili"?

"Di incedibile non c'è nessuno, bisogna mettersi in discussione tutti gli anni, perchè si riparte da zero. Quando è arrivato Gilardino, ho notato che il Genoa ha affinato notevolmente la fase difensiva. Forse ci vorrebbe soltanto un prospetto di esperienza nel reparto arretrato, perchè la Serie A è diversa dalla B. Bisogna conoscere bene la massima categoria".

Dragusin è pronto per tornare alla Juve?

"No, io gli consiglio di restare a Genova almeno un altro anno. Poi è chiaro: se la Juve intende resettare tutto e ripartire dai giovani, magari potrebbe fare ritorno alla base. Ma, calcisticamente parlando, gli consiglio una stagione in Serie A con il Genoa".

Gioisce sportivamente per tutto quello che sta accadendo alla Sampdoria?

"Assolutamente no. Io sono genoano, ma in primis sportivo. Anzi: mi fa male che la Sampdoria retroceda o vada ancora più giù. Il Derby della Lanterna è il più bello che ci sia in Italia. Spero si trovi una soluzione per salvare la Samp".