Lo Spezia scappa con Moro ma il Südtirol lo riprende (3-3)

Tre volte in vantaggio, tre volte ripreso. Grande spettacolo e tante emozioni allo stadio Druso nel match di Serie B tra il Südtirol e lo Spezia con la squadra ligure che esce da Bolzano con tanti rimpianti per aver buttato via due punti. Un 3-3 che lascia l'amaro in bocca ai liguri che sono stati ripresi in pieno recupero da Odogwu. In precedenza Moro, Reca e ancora Moro hanno firmato le reti del vantaggio della squadra di Alvini ma i bolzanini non hanno mai mollato e le reti del pareggio sono state segnate su rigore da Casiraghi due volte dal dischetto e poi al 93' da Odogwu.