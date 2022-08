Luca Carra: “Contro il Bari ho visto un bel Parma. C’è sintonia con i tifosi”

L'attuale dg del Catania Luca Carra è tornato a parlare del Parma suo ex club. Il dirigente rossazzurro lo ha fatto intervenendo telefonicamente ai microfoni di Tv Parma: "Il campionato di B di quest'anno è veramente difficile, ci sono tante squadre che vogliono salire. Il Como, secondo me, potrebbe essere la sorpresa del torneo. La gara col Bari? Mi è piaciuta: al di là del risultato, ho visto una squadra diversa da quella dell'anno scorso. Spero che Pecchia riesca a trovare la chiave per risolvere i problemi della passata stagione. Sintonia ritrovata coi tifosi? Credo di sì. Ci sono tante cose che prima non venivano prese in considerazione e che ora invece stanno acquisendo importanza per la società. Rinnovo i miei complimenti a Squarcia e a tutti quelli che lavorano alacremente per ricostruire questo aspetto. Che cosa manca dal mercato? Non saprei esattamente, non sto seguendo tantissimo. Sperando che Inglese si riprenda il prima possibile, credo che abbiano bisogno di un sostituto di Roberto. Penso serva una punta, anche se mi auguro che Inglese possa tornare ai suoi livelli: nei primi sei mesi di Parma ha dimostrato di essere un campione. In ogni caso, chi è dentro, credo possa avere una visione ben più ampia della mia".