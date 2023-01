Marconi sfonda e il Palermo batte il Bari

La 21a giornata del campionato di Serie B, seconda del girone di ritorno, si è aperta con l’anticipo del Renzo Barbera tra Palermo e Bari vinto dai rosanero per 1-0. Decisivo Marconi a 8' dalla fine. Un match condizionato dal vento e dalla pioggia. Per i rosanero di Eugenio Corini è il settimo risultato utile consecutivo (3 vittorie e 4 pareggi). Nel primo tempo comincia bene il Bari, ma con il passare dei minuti il Palermo prende le misure, rischia poco e si rende insidoso. E' comuque del Bari l'occasione più ghiotta: al 43' Ceter sfrutta una incomprensione tra Marconi e Pigliacelli, tocca il pallone che però finsce sul fondo sfiorando il palo. Nella ripresa al 13' bell'azione dei pugliesi con Folorunsho che verticalizza per Cheddira, bravo Pigliacelli in uscita a chiudere lo specchio della porta. Al 37' il gol partita: mischia in area di rigore: spizzata di Segre e tra un paio di lisci arriva Marconi che insacca di destro. Al 43' il Bari resta in dieci per l'espulsione del bomber Cheddira. Palermo ottavo che adesso sale a 28 punti e raggiunge il Cagliari in zona playoff.