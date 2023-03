Südtirol, Masiello: “Bisoli grande motivatore. Blessin? Non mi ha rispettato”

Ma non solo. Masiello è voluto tornare anche sul complicato rapporto con Blessin, ex tecnico del Genoa. "Blessin? Mi faceva i complimenti per come mi impegnavo e per la mia professionalità. Poi non mi ha fatto giocare neanche un minuto, nemmeno nell’ultima gara contro il Bologna quando eravamo già retrocessi. Un po' più di rispetto e considerazione l’avrei meritata così come gli altri che avevano tirato sempre la carretta. Spors mi aveva chiesto di entrare nello staff tecnico, ma ho rifiutato cortesemente. Non potevo collaborare con un allenatore che conoscevo da così poco e poi avevo ancora voglia di giocare”.