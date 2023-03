Palermo, Brunori: “Sto recuperando al meglio. Io capitano? E’ un orgoglio”

"Da capitano voglio ringraziare, a nome di tutta la squadra, il Girona per l’accoglienza e l’ospitalità. Dopo Manchester si tratta di una nuova esperienza internazionale, con questa società riusciamo a vedere anche fuori la città di Palermo; questo fa sì che capiamo altre organizzazioni e metodi di lavoro. Sto recuperando al meglio per il rush finale, mi sto mettendo a disposizione. Col Modena si è vista la forza del gruppo , abbiamo ribaltato in casa un risultato difficile. Questa vittoria dà forza e coraggio per finire al meglio il campionato, sappiamo tutti dove vogliamo arrivare”.

E in chiusura: "Vedere lo stadio pieno è un’emozione indescrivibile, a noi ci dà solo coraggio e forza. L’obiettivo è cambiato, siamo tutti consapevoli e abbiamo le carte in regola per raggiungerlo. Non vogliamo arrivare ai playoff come comparsa ma nel miglior modo possibile. Essere il capitano del Palermo è una delle cose più belle. Sono contento e orgoglioso. Vivo la vita di Palermo in una maniera molto tranquilla. Ho un bellissimo rapporto con la città e la gente, ci fanno sentire molto importanti, noi dobbiamo contraccambiare la fiducia”.