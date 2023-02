Modena, brilla il gioiello Bonfanti: in arrivo richieste dalla Serie A

Scuola Inter, Bonfanti ha già segnato 6 reti in questa stagione, migliorando solo in metà stagione il suo score in Serie C dello scorso anno quando segnò in totale 5 reti in 13 presenze sempre coi Canarini. Numeri e prestazioni che hanno acceso il mercato già a gennaio, con il Modena che ha però rifiutato le offerte. In estate ci sarà certamente un ritorno alla carica da parte di alcuni club di Serie A come Torino e Sassuolo, col primo favorito.