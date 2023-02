Modena-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 16:15 per la sfida di Serie B.

La formazione ospite guidata da Gilardino punta alla promozione in Serie A dopo la passata retroscessione dello scorso anno. Per il match odierno il Grifone dovrebbe affidarsi a Gudmundsson, Coda e Aramu in avanti.

Il match del torneo cadetto verrà trasmesso in diretta da DAZN. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky Sport Calcio. Per vedere la partita occorrerà ovviamente essere abbonati, sia nel caso di DAZN che per quanto riguarda Sky. Esiste anche l'opzione Helbiz Live.