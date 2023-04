Modena scappa il Parma lo riprende subito: il derby finisce 1-1

Il 33° turno del campionato di Serie B si è aperto con un derby molto sentito. In uno stadio Alberto Braglia che ha fatto segnare il record stagionale di spettatori presenti il Modena ha pareggiato con il Parma in una gara cruciale in chiave playoff. Un pareggio giusto e più divertente nel primo tempo. In gol al 14' Diaw per i canarini poi pareggio del ducale Benedyczak 120 secondi dopo con un sinistro in controbalzo. Ripresa bruttina e pareggio inevitabile al Braglia. Il punto accontenta più il Modena per la salvezza che il Parma che perde punti importanti per migliorare il piazzamento playoff.