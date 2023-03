Modena scappa ma il Palermo lo travolge nella ripresa (5-2)

Vittoria del Palermo in rimonta sul Modena nel match che ha aperto la 30a giornata di Serie B. I rosanero sotto 2-1 alla fine del primo tempo con una ripresa formidabile hanno vinto 5-2. Prima frazione a favore dei gialloblù che vanno al riposo in vantaggio per 2-1 grazie alla doppietta di Strizzolo, con i rosanero che vanno in rete con Tutino. Nella ripresa, invece, si scatenano gli uomini di Eugenio Corini con le Reti di Soleri, Verre, Aurelio e Vido su calcio di rigore. Con questa vittoria il Palermo sale in classifica a quota 42 punti alla pari, per il momento di Pisa, Reggina e Cagliari. Modena che rimane a quota 38.