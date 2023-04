Morachioli condanna il Südtirol e il Bari avvicina il Genoa che pareggia a Como

Prima sconfitta in questo 2023 del Südtirol che è stato battuto in casa dal Bari per 1-0 con un gol nel recupero di Gregorio Moracchioli classe 2000 arrivato dal Renate. Una conclusione che ha baciato il palo e battuto Poluzzi al 93'. Tre punti che portano i pugliesi a -4 dal Genoa che è stato fermato dal Como sul 2-2. Il Frosinone ha regolato in casa l'Ascoli e adesso vola verso la A. Bene la Reggina che trova la seconda vittoria consecutiva: al Granillo battuto il Venezia. Per la zona retrocessione, successo del Cittadella sul Parma e soprattutto del Brescia sulla Ternana. Cade il Perugia in casa trafitto dal Modena.