Nainggolan: “De Rossi mi vuole alla Spal”

L'ex Inter, Roma e Cagliari potrebbe tornare in Italia

Intervento sui social dell'ex calciatore della Roma Radja Nainggolan che lancia un messaggio chiamando in causa il suo amico Daniele De Rossi allenatore della Spal: "Ci sentiamo spesso e scherzando mi ha anche chiesto di venire a dargli una mano. Lui il romanismo ce l'ha anche fuori dal campo, con il suo modo di fare romano. Mi ha dato tanto in campo e ho sempre cercato di fare le cose che mi ha chiesto, per questo siamo rimasti legati".