Nainggolan: “Disposto a dare una mano alla Spal di Daniele De Rossi”

Daniele De Rossi vuole a Ferrara il centrocampista ex Roma Radja Nainggolan. Notizia anticipata lo scorso 13 dicembre da Itasportpress. Il belga oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto della situazione: “Se De Rossi ha bisogno di me, gli posso dare una mano: sono pronto ad aiutarlo. Ho sentito Daniele anche oggi - ha proseguito il calciatore - abbiamo un’amicizia importante, che va oltre il calcio. La Spal non è l’unica squadra che mi vuole, ma cerco un progetto interessante”. Nainggolan si trova a Cagliari da qualche giorno e segue dall'Italia le proposte che arrivano. Nelle prossime ore o giorni si capirà se l'ex Roma si unirà al gruppo di De Rossi per spingere la Spal alla conquista della salvezza.