Palermo a caccia della Serie A ed è boom di abbonamenti. Toccata quota 10 mila

Crescono le ambizioni e anche l'interesse dei tifosi per il Palermo che andrà a caccia della Serie A con Eugenio Corini in panchina. Il popolo rosanero non farà mancare il proprio supporto. Procede a gonfie vele la campagna abbonamenti, dove in una prima fase di prelazione ben 8547 supporter hanno acquistato la propria tessera per la nuova stagione, tra abbonati dello scorso anno e nuovi. Un boom che si può evidenziare nell'ultima ore pre vendita libera, dove altri 1000 tifosi hanno giurato fedeltà alla squadra rosanero arrivando ad un totale di 9428 abbonati.