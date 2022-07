Palermo, Accardi: “D’accordo con Baldini, crediamo alla Serie A”

Dopo il tecnico Silvio Baldini, in sala stampa oggi è toccato al calciatore del Palermo, Andrea Accardi. Queste le sue più importanti dichiarazioni: “La prossima stagione vogliamo puntare al massimo obiettivo e per fare questo dobbiamo lavorare tanto tutti i giorni. Io voglio onorare questa maglia sudando ogni giorno. Siamo quelli dello scorso anno e questo è sicuramente un vantaggio, ma chiunque arriverà sarà accolto bene e sarà un valore aggiunto. Avere un gruppo coeso è un vantaggio per tutti noi. Brunori? Mi ha scritto due minuti fa, ‘ci vediamo domani’. Il gruppo per giorni ha continuato a scrivergli. Matteo lo aspettiamo a braccia aperte: è un uomo e un giocatore eccezionale”. Accardi poi ha condiviso il pensiero del mister Silvio Baldini sull'obiettivo da raggiungere. "La Serie A? Noi ci crediamo. Se lo dice il mister, ci crediamo anche noi. Dobbiamo mentalizzarci per andare in Serie A e fare di tutto affinché ciò accada. Baldini è un insegnante di vita, mi sento migliorato con lui"