Palermo, Aramu nuovo obiettivo per l’attacco. Ai dettagli la cessione di Saric

Per l'attacco sfuma l'idea Verdi e si pensa a Mattia Aramu del Genoa. Definiti i dettagli della cessione di Saric all'Antalyaspor

Il Palermo continua il suo casting alla ricerca di un attaccante ed un centrocampista. Nei giorni scorsi pareva che i rosanero potessero affondare la trattativa per Simone Verdi e completare il pacchetto offensivo, ma così non è stato. L'esterno è infatti molto vicino al Como e presto dovrebbe arrivare l'ufficialità. Al suo posto potrebbe giungere a Palermo Mattia Aramu, il quale è finito ai margini del progetto Genoa e si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova collocazione. Al momento è solo un'idea, ma Corini lo apprezza molto e presto potrebbe diventare ben di più. Pupillo dell'allenatore è anche il grande obiettivo per il centrocampo, Liam Henderson dell'Empoli. Anche su questo fronte però si attendono novità.