Palermo, arriva Lund: “Squadra molto forte e competitiva. Vogliamo tornare in A”

Giorno di presentazione oggi per Kristoffer Lund nuovo calciatore del Palermo. Il giovane terzino danese ha lasciato l'Hacken e si è vestito di rosanero, con la trattativa che è durata poco più di una settimana. La presentazione è avvenuta poche ore fa, con tanto di conferenza stampa in quello che è il suo nuovo stadio, il Renzo Barbera. "La squadra è molto forte e competitiva, sono pronto a dare il massimo per questa nuova avventura - ha esordito il terzino -. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a conquistare la promozione in Serie A oltre che crescere sia come giocatore che come persona".