Palermo, arriva Saric per il centrocampo di Corini

Un rinforzo per la mediana rosanero

Il Palermo è pronto ad accogliere Saric. Il giocatore dell'Ascoli è di fatto, anche se non ancora ufficialmente, un nuovo acquisto dei rosanero: operazione da 1.8 milioni di euro. La trattativa è stata chiusa. Saric non ha giocato neanche un minuto del match vinto dai marchigiani al Barbera, perché, per ammissione dello stesso Bucchi, era preso dalle voci di mercato.