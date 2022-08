Palermo-Ascoli, le probabili formazioni e dove vederla

Il Palermo allo stadio "Barbera" nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie B ospita l'Ascoli. Entrambe le squadre hanno collezionato finora 4 punti: i marchigiani vincendo con la Ternana e pareggiando con la Spal, i siciliani superando 2-0 il Perugia e chiudendo sull'1-1 a Bari. Il tecnico rosanero Corini verosimilmente punterà su quel modulo che negli ultimi mesi ha reso il Palermo protagonista, il 4-2-3-1 con Brunori terminale offensivo. Assente questa volta il centrale Marconi, squalificato per una giornata. Anche Fella, Accardi, Devetak e Sala non prenderanno parte al match, a causa di lievi problemi problemi fisici. Torna invece a disposizione Soleri, che nelle ultime ore è tornato ad allenarsi con la squadra. Dalla parte posta mister Bucchi deve rinunciare solamente all'infortunato Tavcar. Out per dinamiche di calciomercato De Paoli, Iliev, Castorani e Fabbrini. Avanti con il modulo 4-3-3 con Leali in porta e la retroguardia composta da Donati (in ballottaggio con Salvi), Botteghin, Bellusci e Falasco (favorito su Giordano). In cabina di regia Buchel coadiuvato da Collocolo e Caligara, in attacco Lungoyi, Gondo (in vantaggio sul capitano Dionisi) e Bidaoui. Fischio d'inizio del match alle ore 20.45.