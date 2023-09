Palermo, avvio da record. Mai così bene nelle prime sei partite

Mai così bene da quando è stata introdotta la regola dei 3 punti per ogni vittoria. Il Palermo ha fatto una promessa ai propri tifosi, di riportarli in Serie A, e vuole rispettarla con tutti i mezzi a sua disposizione. E l'avvio di stagione non dice altro: questa squadra può veramente ambire alla promozione diretta. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, è vero, ma in questo caso ci sono anche i dati a venirci incontro e a dimostrare una tesi che solo il tempo potrà rendere valida. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, nella sua storia il Palermo non ha mai fatto così bene nelle prime sei partite di campionato. Mai tredici punti, derivanti dalle quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Ebbene sì, perché l’inizio del club di Viale del Fante è a tutti gli effetti il migliore della sua storia, tenendo conto di tutte le categorie professioniste disputate.