Palermo, Baldini: “Andremo in Serie A e calendario per S. Rosalia è un segnale”

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini ha parlato in sala stampa comunicando quali sono le aspettative per la nuova stagione di Serie B. "Nessun campionato di transizione, la mia convinzione è che il Palermo possa andare in Serie A. A me non fa paura niente e sono pronto a questa nuova sfida. Dovremo metterci tutto ma io sono convinto che andremo in Serie A. Non voglio sembrare sbruffone ma è questo il mio modo di vivere. In tutte le cose si esclude sempre la cosa più importante che sono le emozioni e il Palermo è riuscito nei playoff a giocare con questa mentalità. Io affronto le difficoltà nella maniera giusta e con grande razionalità. Sorteggio del calendario il 15 luglio per Santa Rosalia? Un ulteriore segnale, siamo qui a giocarcela. Su Castagnini sono state scritte alcune cose durante i playoff. Quando le persone sono in difficoltà bisogna stargli vicino. Era l’unico senza contratto, non mi sembrava giusto. Se avesse avuto il contratto me ne sarei stato zitto. Quando 18 anni fa Zamparini mi ha licenziato sono rimasto solo. Ma sono ancora più felice ripensando a questi 18 anni, Mercato? Sono fiducioso che il Palermo prima dell'inizio del campionato avrà una rosa competitiva ma io devo valorizzare i ragazzi che ho".