Palermo-Bari, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 di oggi per il turno di campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Palermo-Bari si giocherà oggi, venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 20:30 per la 21^ giornata del campionato di Serie B. Sfida di grande livello in cadetteria con i rosanero chiamati ad affrontare una delle formazioni più sorprendenti e in forma del torneo.

Palermo-Bari, le ultime La formazione di casa di Corini vuole allungare sulla zona calda mentre quella di Mignani sogna di inserirsi nella lotta per la promozione. I precedenti tra Palermo e Bari sono ben 70 e il bilancio è sostanzialmente di parità. 23 successi dei rosanero, 22 quelli biancorossi con 25 pareggi.

Al momento i padroni di casa sono imbattuti davanti al pubblico amico contro i rivali da 11 gare di fila. L’ultima volta che i pugliesi hanno espugnato il terreno rosanero era il 18 maggio 1997 sempre in Serie B: 2-1.

Brunori guiderà l'attacco palermitano, Cheddira sarà il punto di riferimento degli ospiti.

Probabili formazioni e dove vederla — Palermo-Bari, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 20:30 di oggi, 20 gennaio 2023, allo stadio Barbera di Palermo. Ci sarà modo di vedere la gara in direttta tv e streaming.

Per farlo si potranno utilizzare DAZN, Sky e Helbiz Live. Su Sky al canale 202 e 249. E in streaming appunto con DAZN, Helbiz Live e Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Damiani, Saric; Broh, Valente, Brunori, Di Mariano. All. Corini

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Ceter, Cheddira.