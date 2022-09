Palermo, battuto il Nottingham Forest con una rete di Soleri

Finisce 1-0 per il Palermo l’allenamento congiunto con il Nottingham Forest. Una vittoria prestigiosa per i rosanero che sosterranno domani un ultimo allenamento a Manchester per poi fare ritorno in Sicilia. Oggi la squadra di Corini nel test giocatosi sul campo principale della Manchester City Academy ha giocato con buon ritmo al cospetto di un avversario che occupa la penultima posizione in classifica in Premier League dopo 7 turni. Il Palermo è partito con il freno a mano tirato ma si è ripreso nel corso della partitella. Corini ha proposto il 4-2-3-1 e le occasioni sono fioccate. La rete arriva solo al 33′ del secondo tempo, con Soleri bravo a sfruttare una palla vagante in area di rigore dopo passaggio di Pierozzi. Nel finale è il Nottingham a provarci ma il gol del pari non arriva. Per il Palermo un buon test in vista del prossimo impegno in campionato giorno 1 ottobre al "Barbera" contro il Sudtirol.