Palermo, Broh: “City Group svolta epocale per il club. Serie B campionato d’elite”

"In due anni nel calcio può accadere davvero di tutto, basti pensare alla promozione in Serie B e alla svolta epocale dello scorso mese di luglio che ha consentito al Palermo di entrare a far parte del più importante gruppo calcistico al mondo come il City Football Group. Senza dimenticare l’impatto che la pandemia da Covid ha avuto sulle nostre vite e, di conseguenza, sulle nostre carriere. Certamente, dal punto di vista personale, credo di essere cresciuto molto nelle ultime stagioni, sia come calciatore che come uomo. La Serie B italiana è veramente un campionato d’élite. In questa stagione, inoltre, l’arrivo di squadre come Cagliari e Genoa, senza dimenticare lo stesso Palermo, il Parma o il Bari, ha ulteriormente aumentato il valore di questo torneo. Dopo la sconfitta di Terni siamo stati bravi a reagire e ad ottenere 4 risultati utili consecutivi. Dobbiamo dimostrare, prima di tutti a noi stessi, che il Palermo vero è quello visto contro il Modena e Parma e non quello visto a Cosenza".