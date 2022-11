Palermo, Brunori: “Fascia da capitano è una responsabilità. Complimenti a Cheddira”

Mattia Brunori , attaccante del Palermo , ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il centravanti rosanero ha parlato della stagione e ha fatto i complimenti a Cheddira per la convocazione al Mondiale in Qatar. Queste le sue parole:

"Cheddira? Gli faccio i complimenti, sta dimostrando di essere un attaccante forte. Vorrà dire che proverò a spingere di più. A parte tutto gli faccio un grande in bocca al lupo. Il segreto è questa città, ho trovato maturità ed equilibrio grazie a un ambiente che fin da subito mi ha dato tanto. La fascia di capitano è una responsabilità, ma positiva, perché sento la fiducia dei compagni, dello staff e della gente. È bello rappresentare ancor di più una realtà che sento veramente mia. - continua Brunori – Il Palermo vuole sempre di più anche in un anno di passaggio, questa è una spinta enorme per noi, ci fa capire cosa voglia dire indossare questa maglia. Questo campionato è molto equilibrato, non ci sono squadre materasso e neanche una che può stravincere, tutte sono organizzate".