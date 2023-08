Palermo, Brunori: “Felice di esser rimasto, pronto a dare il massimo”

L'attaccante ha ringraziato il club per la fiducia e fatto una promessa ai tifosi: "Darò il massimo per..."

"Sono veramente contento di essere rimasto qui a Palermo. Mi sento parte di un magnifico progetto e sono convinto che potremo fare una buona stagione togliendoci più di qualche soddisfazione". Queste le parole di Matteo Brunori riguardo la decisione di non cambiare casacca e continuare a vestire la maglia rosanero fino al 2027. L'attaccante del Palermo ha assicurato riguardo la sua condizione fisica e fatto sapere ai tifosi che è pronto a ripagare la fiducia: "Sono pronto a dare il massimo in stagione, voglio rendere felici i tifosi ma anche il club per aver fatto la scelta giusta" ha dichiarato ai microfoni di Mediaset.