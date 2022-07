Palermo, Brunori: “Ho voluto a tutti i costi questo club. Sono pronto per la Serie B”

PRIORITA' - "In testa ho avuto solo il Palermo. Dalla A sono arrivate delle voci, ma io non ho visto niente oltre a questa maglia. Sono contento di essere tornato qui. La Juve, appena finita la finale, sapeva della mia volontà di tornare qua. Fa piacere che siano arrivate richieste, ma la priorità era giocare qui. Ero sempre in contatto con il procuratore e la società so che ha fatto un grande sforzo. Sono pronto per la Serie B, voglio continuare a fare bene come ho fatto lo scorso anno".

GOL E BALDINI - "Non posso promettere nulla, ma posso dire che bagnerò la maglia di sudore e darò il massimo. I gol arriveranno perché alla fine arrivano. Il mister mi ha dato un numero (per i gol) ma non lo dico. Il mister trasmette emozioni, ha una grinta incredibile. È un allenatore che non riesce a vivere nell'anonimato, ci carica e ci ha detto che gioca per la Serie A ed è giusto così. Noi siamo con lui". Nei pensieri di Brunori, c'è ancora la finale contro il Padova: "La prima partita con il Barbera pieno c'era tensione. Ma andando avanti non vedevamo l'ora di tornare a giocare in casa per vivere quelle emozioni. Vedevo quel sogno sempre più vicino".