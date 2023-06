Palermo, Brunori: “Rinnovo? Attestato di stima. Ricambierò sul campo”

Ora è ufficiale: Matteo Brunori resterà un giocatore del Palermo ancora per molto, almeno fino al 2027. L'attaccante ha apposto la firma sul rinnovo di contratto con i rosanero proprio nella giornata odierna, legandosi al club per altre quattro stagioni. A renderlo noto sono gli stessi profili social della squadra, che hanno inoltre condiviso le parole del classe '94: "Questo accordo è un attestato di grande stima nei miei confronti che non ritarderò a ricambiare. Lo farò sul campo, per conquistare a pieno un posto nella storia di questo club".