Palermo, Brunori: “Serie A obiettivo personale e di gruppo. I nuovi arrivati…”

Direttamente dal ritiro di Pinzolo, Matteo Brunori è intervenuto in sala stampa e parlato della prossima stagione. L'attaccante del Palermo ha dichiarato che l'obiettivo per il prossimo anno è proprio quello di raggiungere la promozione: "A livello personale il mio obiettivo è quello di raggiungere la Serie A, ma lo è anche per la squadra. Siamo un collettivo. Sappiamo che il campionato è difficile e servirà alzare l'asticella per raggiungere quest'obiettivo, ma anche grazie ai nuovi arrivati ci riusciremo". Ricordiamo che lo scorso anno i rosanero ambivano a rientrare nei playoff e, per qualche incidente di percorso, non ci sono riusciti.