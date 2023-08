Palermo, Buttaro: “Serie A? Non ho dubbi, possiamo lottare contro chiunque”

"Se siamo competivi per la A? Io non ho dubbi: possiamo lottare contro chiunque ed è quello che noi vogliamo. Siamo andati sempre in crescita, continuiamo a farlo e stiamo lavorando bene". Queste le parole di Alessio Buttaro direttamente dal ritiro di Pinzolo. Il terzino del Palermo ha quindi parlato degli obiettivi di squadra e individuali, non nascondendo le ambizioni. "Anno dopo anno cerco di migliorare sempre di più e crescere anch'io, individualmente. Voglio fare il massimo per aiutare la squadra" ha dichiarato amediagol.it. Poi, due parole sui nuovi arrivati: "Lucioni e Ceccaroni sono sicuramente dei giocatori con molta esperienza. Da loro posso imparare molto e farmi aiutare. Devo dire che mi trovo molto bene con tutti, dai grandi ai nuovi giovani come Vasic e Desplanches. Siamo un grande gruppo".