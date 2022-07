Palermo, Castagnini: “Brunori? Ci stiamo lavorando. Antonio Donnaruma ci piace”

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, sta costruendo la squadra per la prossima stagione. I rosanero tornano in Serie B e vogliono farlo al meglio in un campionato molto combattuto e con tante pretendenti al titolo. Dopo lo sbarco dei membri del City Group, e quindi l’ufficialità del passaggio delle quote alla holding inglese, si accende finalmente il mercato rosanero. Il nome chiave è quello di Brunori, bomber rosanero che ha trascinato il Palermo nella serie cadetta e che è preteso da tante squadre. Per quanto riguarda la porta il nome caldo è quello di Antonio Donnarumma, svincolato e avversario dei rosanero nei playoff. Per Samuele Damiani, invece, il Palermo è in trattativa con l’Empoli e, questa volta, per il trasferimento a titolo definitivo. Il mediano non è stato riscattato a suo tempo perché si era nel bel mezzo delle trattative con City Group, ma il gradimento di Baldini e di Castagnini non è mutato.