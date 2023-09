Palermo, c’è lesione per Di Mariano

Tegola per Di Mariano: l'attaccante ha riscontrato una lesione all'adduttore, starà fuori 1-2 settimane. Per Mateju solo lavoro differenziato

Problemi di infermeria e aggiornamenti che arrivano dal centro sportivo del Palermo, riportate dallo stesso club rosanero. Brutte notizie per Eugenio Corini, che per un pò dovrà fare a meno di Francesco DiMariano. L'attaccante si è infortunato nel corso del riscaldamento a Venezia e nelle ultime ore si è sottoposto agli esami strumentali, i quali hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo adduttore. I tempi di recupero oscillano da una a due settimane, con il rientro che è stato fissato per dopo la sosta Nazionali. Per quanto riguarda Mateju, invece, ha svolto lavoro differenziato ma le sue condizioni sono certamente più stabili. La convocazione non è certa ma probabile. Ricordiamo che nella gara contro il Venezia il difensore aveva riscontrato un trauma distorsivo alla caviglia.