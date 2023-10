Palermo, Ceccaroni: “Gol emozione incredibile, ora chiudiamo bene col Modena”

Pietro Ceccaroni , l'uomo della serata che ha permesso al Palermo di recuperare e poi ribaltare la gara contro il Südtirol. Il difensore è intervenuto ai microfoni ufficiali del club e ha spiegato l'emozione di segnare un gol talmente importante. "É stata un’emozione davvero incredibile, non mi era mai capitato in carriera di ricevere questo affetto così grande. Il pubblico è stato fondamentale per la nostra rimonta" ha dichiarato con grande soddisfazione.

MODENA: Successivamente Ceccaroni ha parlato della prossima gara di campionato a Modena. "Vogliamo chiudere al meglio questo periodo molto intenso di partite e poi prepararci al meglio per la sosta. Sappiamo che i nostri avversari si sono rinforzati molto e giocano un calcio molto propositivo. Per cui, dobbiamo farci trovare pronti. Faremo il possibile per restare tra le prime posizioni, il nostro obiettivo è essere competitivi per andare in Serie A". In conclusione, sui difensori goleador che i rosanero possono vantare in queste prime giornate: "Tutti possono essere importanti all'intento di una squadra, non ci sono solo gli attaccanti".