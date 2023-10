Palermo, Ceccaroni: “Serie A sogno di tutti, nostro livello molto alto”

SQUADRA: "Nostra caratteristica è giocare sempre di squadra. Dunque così come abbiamo fatto gol in undici, il merito della fase difensiva è di tutti. Devo ammettere che livello è molto alto e questo ci aiuta ad arrivare preparati alle partite. Coppia con Lucioni? Lo zio è eccezionale. Per come si comporta dentro e fuori dal campo è fondamentale per unire tutto il gruppo e far star bene tutti. Capisce quando bisogna spingere e scherzare, è un punto fondamentale". Riavvolgendo il nastro, poi, il difensore ha parlato della scelta di vestire rosanero: "Rinaudo mi ha chiamato e voluto, io ho fatto di tutto per venire qui. Poi Di Mariano me ne ha parlato molto bene. È stata una spinta in più, ma non avevo dubbi".