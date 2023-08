Palermo, chi è il nuovo arrivato Valencia. Per Di Chiara c’è l’aiuto del Tar

Un Palermo particolarmente attivo sul mercato si appresta a chiudere due nuovi colpi. Un rinforzo in attacco e uno in difesa. Per il reparto offensivo, i rosanero hanno pensato a Diego Valencia , che arriva direttamente dalla Salernitana carico di aspettative e possibilità di fare bene. L'attaccante doveva essere il crack della Serie A la scorsa stagione, ma qualcosa è andato storto e i granata sono disposti a lasciarlo partire. Così il club siciliano ha assaporato l'occasione di mercato e agguantato il cileno, terzo della storia del Palermo dopo Labrin e Pinilla.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, c'è ancora quella fascia sinistra da sistemare. Il che ci porta dritti alla trattativa per Gianluca DiChiara, terzino della Reggina cui futuro è legato dalla decisione del Consiglio di Stato del 29 agosto. Il Palermo dovrebbe quindi fiondarsi con forza sull'operazione e chiudere in tempi brevi. In caso contrario, l'alternativa è Nicolò Corrado della Ternana, per cui però servirà una cospicua somma economica visto che il club rossoverde non vuole liberarsene (stessa cosa per Diakitè). Ciò è quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.