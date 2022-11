Palermo, Claudio Gomes: “Il calcio italiano mi piace. Non mi fa paura la concorrenza”

"Mi aspettavo di diventare subito protagonista. Mi conosco, sono un ambizioso, non mi fa paura la concorrenza, anzi la competizione fa alzare il livello di tutta la squadra. Sapevo che poteva arrivare il mio momento e ho lavorato in ogni singolo allenamento per trovare spazio il più presto possibile. All'inizio non venivo utilizzato ed ero piuttosto arrabbiato, volevo giocare subito, soffrivo a star fuori. Poi ho capito che è stata un'ottima decisione farmi ambientare, non ero ancora pronto, ora so cosa fare, e partita dopo partita mi ritrovo meglio coi compagni e col tipo di campionato. Io come Kantè? Mi piace molto Fernandinho, con Rodri mi sono allenato, era fantastico imparare da loro. In Inghilterra il calcio è più veloce, più potente, qui certamente è più tattico, ma mi piace che tutto si giochi sull'apertura di gioco e sulla capacità di leggere le situazioni prima degli altri. Obiettivi? Il primo segreto per i risultati è l'unità di un team, però non è facile e serve del tempo. La performance è sempre il mezzo per arrivare al risultato e non basta una singola partita. L'obiettivo non è lontano, le 4 partite utili ci dicono qual è la strada giusta. Più giochiamo assieme e più sappiamo come muoverci".