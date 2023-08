Palermo, colpo a sorpresa in attacco: arriva Valencia dalla Salernitana

Colpo a sorpresa per il Palermo, che chiude la trattativa per Diego Valencia. Sarà un nuovo giocatore rosanero. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, le operazioni si sono sbrigate quasi sottotraccia, in silenzio, e si è giunti ad un accordo sulla base di un prestito con diritto e obbligo di riscatto. Il vincolo sarà reso valido in caso di promozione in Serie A o al raggiungimento di obiettivi individuali del cileno, concernenti presenze e gol.