Palermo-Como, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Allo stadio Barbera alle ore 20:30, il posticipo, che chiuderà la sedicesima giornata del campionato di Serie B, tra il Palermo e il Como. Il Palermo ha vinto le ultime due sfide contro il Como in Serie B (stagione 2003/04); soltanto nei primi tre confronti assoluti nel torneo, i rosanero hanno registrato tre successi consecutivi contro i lariani (tra il 1932 e il 1954). Il Palermo è rimasto imbattuto in 17 delle 18 sfide casalinghe (9V, 8N) contro il Como in Serie B; l’unico successo dei biancoblù risale al gennaio 1977 (3-0). Il Como ha pareggiato le ultime tre partite di Serie B; l’ultima volta in cui i lariani hanno chiuso in parità quattro gare consecutive nella competizione risale al febbraio 2016, con Gianluca Festa come allenatore.