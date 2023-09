Palermo, Corini: “Ascoli squadra forte ma ci faremo trovare pronti”

Intervenuto in conferenza stampa, Eugenio Corini ha presentato la prossima sfida di campionato che vede il suo Palermo affrontare l'Ascoli. L'allenatore ha quindi esordito parlando della difficile trasferta che attende i rosanero: "Non ci sono dubbi, l'Ascoli è una gran bella squadra e sarà in casa. Ne siamo consapevoli, ma sappiamo anche quanto valiamo noi. Per questo motivo sono convinto che ci faremo trovare pronti con una grande prestazione". Una fiducia che arriva anche dai dieci giorni di pausa dovuti alla sosta Nazionali, dove il tecnico ha avuto modo di stare a contatto con la squadra: "Ne abbiamo approfittato per fare lavoro sotto stress. È così che ci si abitua a vincere le partite, anche le più difficili. La tenuta mentale è fondamentale per vincere in serie B".

CHI VA E CHI NO: In conclusione, l'allenatore ha parlato dei convocati che affronteranno la trasferta di Ascoli. "Vi posso dire che, al 99,9 % Vasic non sarà titolare perché è tornato dalla nazionale, così come Lund" ha dichiarato Corini, con il Palermo che avrà da fare per sostituirli. Poi su Brunori: "Non ha ancora segnato ma non è un problema, lui deve solo stare tranquillo e continuare a lavorare per raggiungere quello che vuole e quello che tutti i tifosi vogliono".