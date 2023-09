Palermo, Corini: “Bravo Brunori per la doppietta, anzi no mi dicono sia tripletta…”

Curioso episodio in sala stampa al Penzo di Venezia quando il mister del Palermo, Eugenio Corini intervistato da Sky preso dalla foga ha tolto un gol al suo attaccante Matteo Brunori. Ai microfoni di Sky il mister rosanero parlando del suo attaccante ha detto: "Bravo Brunori, sta crescendo e non bisogna avere fretta infatti stasera ha segnato due gol. Anzi no il mio addetto stampa mi dice che ha fatto una tripletta scusate". Poi sulla vittoria a Venezia Corini ha detto: "Vittoria di personalità contro una squadra forte. Abbiamo retto bene e proposto un buon calcio. E' un bel segnale che abbiamo dato al campionato reagendo bene alla sconfitta contro il Cosenza. Ho una squadra competitiva che lotterà fino alla fine e sono orgoglioso dei ragazzi e ringrazio i 500 tifosi che sono venuti fino a Venezia".