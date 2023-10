Palermo, Corini: “Brunori? Devo ancora decidere. Dobbiamo migliorare in casa”

SQUADRA E GARA: Ancora nessuna decisione ufficiale per quanto riguarda Brunori. L'attaccante è stato colpito da un lutto in famiglia in settimana e la sua titolarità non è certa. "Parlerò con Brunori e prenderò una decisione. Anche in base a come reagirà, ma lui ha una tempra forte. Se non dovesse essere in condizione, parte titolare Soleri" ha detto Corini. Poi, continuando con il resto della squadra: "Vasic può partire dall’inizio. Lund o Aurelio? Parte Kristoffer". "Il Lecco sta facendo bene, dovremo fare attenzione - ha ripreso il tecnico rosanero rivolgendosi alla gara -. Le partite in casa sono chiare, con la Feralpisalò siamo andati in vantaggio, con il Cosenza abbiamo dominato e loro hanno trovato un gol spettacolare, con il Sudtriol siamo andati sotto e l’abbiamo vinta, con lo Spezia abbiamo recuperato".